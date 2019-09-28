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Джонсону грозит расследование из-за подозрений в злоупотреблениях

Новости » Политика    28.09.2019 - 19:08
Джонсону грозит расследование из-за подозрений в злоупотреблениях
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Обвинения касаются его связей с предпринимательницей Дженифер Акури

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого подозревают в том, что он злоупотреблял служебным положением, занимая должность мэра Лондона в 2008-2016 годах, могут начать расследование. Об этом сообщает газета Financial Times.

Сообщается, что обвинения, на прошлой неделе озвученные в адрес Джонсона газетой The Sunday Times, изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции (IOPC). За содействием к полицейскому регулятору обратилась Ассамблея Большого Лондона (орган, который следит за работой столичного градоначальника). Они первые потребовали у Джонсона отчета в связи с публикацией. На посту мэра Джонсон управлял работой столичной полиции. В связи с этим IOPC обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы начать расследование в отношении бывшего главы города, если сочтет это необходимым.

Так, обвинения касаются связей между Джонсоном и молодой американской предпринимательницей Дженифер Акури, которая, по данным газеты, получила 155 тыс. долларов, в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса.

Напомним, 24 июля лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II, которая назначила его на пост главы кабинета министров страны.

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