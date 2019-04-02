Против Парубия открыли еще одно судебное производство

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд открыл производство по иску нардепа Виктора Вовка к Парубию. Истец просит признать противоправной его бездеятельность, так как он не вносит кандидатуру на должность руководителя Аппарата Рады и не предлагает парламенту принять соответствующее решение.

Также сообщается, что суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре.

Напомним, ранее в суд поступили новые иски против Парубия относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО. Истцы просят признать голосование незаконным, так оно прошло с нарушением регламента.

Отметим, ранее Окружной административный суд Киева постановил вытребовать у Верховной рады сведения о персональном составе коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года. Истец просил суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции по поводу предложений по кандидатуре главы Минздрава.