ru
ua

Против Парубия открыли еще одно судебное производство


От Парубия требуют внести кандидатуру на пост руководителя Аппарата Рады

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд открыл производство по иску нардепа Виктора Вовка к Парубию. Истец просит признать противоправной его бездеятельность, так как он не вносит кандидатуру на должность руководителя Аппарата Рады и не предлагает парламенту принять соответствующее решение.

Также сообщается, что суд будет рассматривать это дело по упрощенной процедуре.

Напомним, ранее в суд поступили новые иски против Парубия относительно голосования за изменения в Конституцию по курсу на вступление в Евросоюз и НАТО. Истцы просят признать голосование незаконным, так оно прошло с нарушением регламента.

Отметим, ранее Окружной административный суд Киева постановил вытребовать у Верховной рады сведения о персональном составе коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года. Истец просил суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции по поводу предложений по кандидатуре главы Минздрава.

 

В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту Большинство избирателей доверяют экзит-полам
Читать все новости