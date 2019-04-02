Проти Парубія відкрили ще одне судове провадження

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на спікера Верховної ради Андрія Парубія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд відкрив провадження за позовом нардепа Віктора Вовка до Парубія. Позивач просить визнати протиправною його бездіяльність, так як він не вносить кандидатуру на посаду керівника Апарату Ради і не пропонує парламенту прийняти відповідне рішення.

Також повідомляється, що суд буде розглядати цю справу за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, раніше до суду надійшли нові позови проти Парубія щодо голосування за зміни до Конституції щодо курсу на вступ до Євросоюзу і НАТО. Позивачі просять визнати голосування незаконним, оскільки воно пройшло з порушенням регламенту.

Зазначимо, раніше Окружний адміністративний суд Києва постановив витребувати з Верховної ради відомості про персональний склад коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року. Позивач просив суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції з приводу пропозицій по кандидатурі глави МОЗ.