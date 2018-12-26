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Против "госадвокатов" украинских моряков откроют дисциплинарное производство, - Денисова

Новости » Общество    26.12.2018 - 18:40
Против "госадвокатов" украинских моряков откроют дисциплинарное производство, - Денисова
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Будет выдвинуто требование о лишении их статуса адвоката

В отношении так называемых государственных адвокатов задержанных украинских моряков будет открыто дисциплинарное производство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Денисова получила актуальную информацию относительно украинских военнопленных от Николая Полозова, координатора адвокатской группы защиты украинских моряков.

Полозов рассказал о жалобах, которые должны были подать назначенные оккупационными властями Крыма так называемые "государственные адвокаты", и которые не выполнили норму закона и не подали их в трехдневный срок. Адвокаты сложившейся команды защиты вступили в дело уже по истечении срока. Сразу были направлены жалобы и ходатайства о восстановлении срока. Суд, как и следовало ожидать от власти РФ, отказался их принять.

В связи с этим было решено, что жалобы будут подаваться в кассационном порядке, то есть на судебные решения, вступившие в законную силу. После их рассмотрения и вероятного отказа в удовлетворении у каждого из украинских моряков будет необходимый комплект документов для подачи в ЕСПЧ.

В отношении недобросовестных так называемых "государственных адвокатов" РФ будет открыто дисциплинарное производство, в котором будет выдвинуто требование о лишении их статуса адвоката. Материалы по дисциплинарному производству будут приобщены к материалам в ЕСПЧ в качестве обоснования нарушения права на защиту.

Напомним, в России проведены следственные действия уже с 22 незаконно задержанными военными украинскими моряками. 

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