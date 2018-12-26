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Проти "держадвокатів" українських моряків відкриють дисциплінарне провадження, - Денісова

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 18:40
Проти "держадвокатів" українських моряків відкриють дисциплінарне провадження, - Денісова
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Буде висунуто вимогу про позбавлення їх статусу адвоката

У відношенні так званих державних адвокатів затриманих українських моряків буде відкрито дисциплінарне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Денісова отримала актуальну інформацію щодо українських військовополонених від Миколи Полозова, координатора адвокатської групи захисту українських моряків.

Полозов розповів про скарги, які повинні були подати призначені окупаційними властями Криму так звані "державні адвокати", і які не виконали норму закону і не подали їх у триденний строк. Адвокати сформованої команди захисту вступили у справу вже після закінчення терміну. Відразу були направлені скарги та клопотання про поновлення строку. Суд, як і слід було очікувати від влади РФ, відмовився їх прийняти.

У зв'язку з цим було вирішено, що скарги будуть подаватися в касаційному порядку, тобто на судові рішення, що набрали законної сили. Після їх розгляду та ймовірного відмови у задоволенні у кожного з українських моряків буде необхідний комплект документів для подачі в ЄСПЛ.

Щодо недобросовісних так званих "державних адвокатів" РФ буде відкрито дисциплінарне провадження, в якому буде висунуто вимогу про позбавлення їх статусу адвоката. Матеріали у дисциплінарному провадженні будуть долучені до матеріалів справи у ЄСПЛ в якості обґрунтування порушення права на захист.

Нагадаємо, в Росії проведені слідчі дії вже з 22 незаконно затриманими українськими військовими моряками.

РФ провела слідчі дії вже з 22 українськими моряками, - Денісова Червоний Хрест просить РФ надати доступ до українських моряків
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