Против главы Госфинмонтиноринга открыли дело из-за убытков бюджету на 79 млрд грн

Фото: Игорь Черкасский (из открытых источников)

Отмечается, что группировка занималась "скрутками" по НДС при помощи конвертационных центров

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась "скрутками" по НДС при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу.

Соответствующую выписку из реестра Единого реестра досудебных расследований опубликовал народный депутат Александр Дубинский, передает РБК-Украина.

В документе отмечается, что общая сумма убытка для госбюджета составила в 79 млрд грн, что является ущербом в особо крупных размерах.

"Производство №42020000000000953 открыто в отношении председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, отдельных руководителей региональных подразделений ГФС и работников Минфина. За злоупотребление служебным положением. Следствие поручено детективам НАБУ. Будет применяться ч. ст. 364 Уголовного кодекса. Это злоупотребление властью либо служебным положением, которое нанесло тяжелые последствия. Что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет и запретом занимать определенные должности и деятельностью до 3 лет", - говорится в выписке.

Напомним, ранее сообщалось, что председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского обвиняют в сокрытии информации про схемы по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн.

По данным нардепа Дубинского, преступная группировка задействовала широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме учувствовали 549 компаний. В частности, во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия), в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия), в Киеве — 135 млн грн (116 предприятий); в Донецкой области — 100 млн грн (54).

В заявлении также отмечалось, что координировал работу центров львовский контрабандист Василий Костюк, а со стороны ГНС якобы была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

Кроме того, нардеп утверждает, что по инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы, в частности в Киевской области - Орест Витык, в Киеве - Нонна Багмет, в Донецкой области - Ирина Долозина, во Львовской - Василий Крисяк, в Одесской - Егор Федонюк.

Как сообщало РБК-Украина, Игорь Уманский после увольнения с должности министра финансов выступил с обвинениями в том, что бюджет недополучил как минимум 5 млрд гривен в месяц из-за схем с так называемыми "скрутками" НДС. Он также на посту министра инициировал увольнение Верланова.

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Автор: РБК-Украина