Проти двох працівників Лук'янівського СІЗО відкрили справу за допомогу екс-бійцям "Торнадо"

У Мін'юсті заявили, що співробітники привели "торнадівців" в одну камеру і доставляли їм заборонені предмети

Проти двох працівників Лук'янівського СІЗО відкрили справу за допомогу колишнім бійцям спецроти "Торнадо". Про це Facebook повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

"Проти двох співробітників СІЗО вже розпочате кримінальне провадження щодо їх допомоги "торнадівцям"! Саме ці співробітники привели "торнадівців" в одну камеру і доставляли їм заборонені предмети", - повідомив Маслак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося працівників Лук'янівського СІЗО усунули за допомогу екс-бійцям "Торнадо". Маслак розповів, що співробітники СІЗО сприяли тому, щоб екс-бійців "Торнадо" перевели в одну камеру, а також передавали їм заборонені предмети, які останні використовували для опору правоохоронцям.

Екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Також правоохоронцями було встановлено, що укладені з допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Знайомі і родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом навмисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України. Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень у Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.