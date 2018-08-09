ГПУ открыла дело по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО

Заключенные готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных

По факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киеве и угроз иностранцу со стороны бывших бойцов батальона "Торнадо" открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, возле Лукьяновского СИЗО в Киеве между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком произошла потасовка.

Как известно, экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. Под стенами изолятора собралось около 30-40 человек. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины.