Работников Лукьяновского СИЗО отстранили за помощь экс-бойцам "Торнадо"

В Минюсте сообщили об отстранении двух работников

В Киеве двое сотрудников Лукьяновского СИЗО помогали осужденным бывшим бойцам спецроты "Торнадо". Об этом сообщил представитель заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает "Громадське".

По его словам, сотрудники СИЗО способствовали тому, чтобы экс-бойцов "Торнадо" перевели в одну камеру, а также передавали им запрещенные предметы, которые последние использовали для сопротивления правоохранителям.

При этом Маслак не сообщил, какие должности занимали два сотрудника СИЗО. Однако добавил, что их отстранили от обязанностей.

"Сейчас идет следствие, в понедельник служебное расследование завершится, и потом мы передадим материалы в Генеральную прокуратуру. Как они это делали и зачем - установит следствие", - сказал Маслак.

Напомним, экс-бойцы "Торнадо" в четверг устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, в связи с чем был введен план "Буря". Отмечалось, что экс-комбата Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Также правоохранителями было установлено, что заключенные с помощью мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, оказывали давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества, а также готовили организацию массовых беспорядков и призывали к этому заключенных.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд-выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 343 Криминального кодекса Украины. Позже стало известно, что по факту массовых беспорядков в Лукьяновском СИЗО в Киеве открыто уголовное производство.