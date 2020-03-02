Против чиновников режима Януковича активизируют расследование

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Офис генпрокурора выступил с инициативой объявления в международный розыск некоторых лиц для применения к некоторым из них специальной процедуры заочного осуждения

Офис генерального прокурора и НАБУ активизируют расследование дел против чиновников режима экс-президента Виктора Януковича, что сделает невозможным отмену для них персональных санкций Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам генерального прокурора Украины Руслана Рябошапка, не все материалы, которые предоставлялись ранее ГПУ стороне ЕС, подтверждали активность и результативность следствия по этим делам. Соответственно, европейская сторона имела основания не продлевать персональные ограничительные меры.

"Мы сейчас сделали аудит дел в отношении подсанкционных лиц. Большая часть из них передана в НАБУ, которое пользуется доверием у европейских партнеров. Это также оценено положительно. Мы уже проводили несколько совещаний, где распланировали, каким образом можно активизировать расследование и, наконец, предоставить европейским партнерам доказательства того, что эти расследования не замороженные, но активизированы и расследуются далее", - пояснил он ситуацию.

Также Рябошапка сообщил, что Офис генпрокурора выступил с инициативой объявления в международный розыск таких лиц, которые сейчас находятся в украинском розыске для применения в некоторых из них специальной процедуры заочного осуждения.

"Есть проблема, связана с тем, что по некоторым из этих подсанкционных лиц бывшее руководство Генеральной прокуратуры проводило определенные переговоры - тайные. И европейские эксперты в таких переговорах, собственно, видят наличие не правовых, а определенных коррупционных мотивов для преследования этих бывших высокопоставленных чиновников", - рассказал Рябошапка.

Кроме того, сейчас в Офисе генпрокурора полностью изменили формат документов, которые предоставляются стороне ЕС и это оценили положительно европейские эксперты.

Напомним, Киевский апелляционный суд возвратил апелляционные жалобы стороне защиты по делу по подозрению особы, приближенной к экс президенту Януковича.

Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.