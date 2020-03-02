Проти високопосадовців режиму Януковича активізують розслідування

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Офіс генпрокурора виступив з ініціативою оголошення у міжнародний розшук деяких осіб задля застосування до деяких з них спеціальної процедури заочного засудження

Офіс генерального прокурора і НАБУ активізують розслідування справ проти високопосадовців режиму екс-президента Віктора Януковича, що має унеможливити скасування щодо них персональних санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами генерального прокурора України Руслана Рябошапка, не всі матеріали, які надавалися раніше ГПУ стороні ЄС, підтверджували активність і результативність слідства за цими справами. Відповідно, європейська сторона мала підстави не продовжувати персональні обмежувальні заходи.

"Ми зараз зробили аудит справ щодо підсанкційних осіб. Велика частина з них передана до НАБУ, яке користується довірою у європейських партнерів. Це також оцінено позитивно. Ми вже проводили декілька нарад, де розпланували, яким чином можна активізувати розслідування і, нарешті, надати європейським партнерам докази того, що ці розслідування не заморожені, але активізовані й розслідуються далі", - пояснив ситуацію він.

Також Рябошапка повідомив, що Офіс генпрокурора виступив з ініціативою оголошення у міжнародний розшук таких осіб, які нині перебувають лише в українському розшуку задля застосування до деяких з них спеціальної процедури заочного засудження.

"Є проблема, пов'язана з тим, що по деяких з цих підсанкційних осіб колишнє керівництво Генеральної прокуратури проводило певні переговори - таємні. І європейські експерти в таких переговорах, власне, вбачають наявність не правових, а певних корупційних мотивів для переслідування цих колишніх високопосадовців", - розповів Рябошапка.

Крім того, нині в Офісі генпрокурора повністю змінили формат документів, які надаються стороні ЄС, що європейськими експертами оцінюється позитивно.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд повернув апеляційні скарги стороні захисту по справі за підозрою особи, наближеної до екс-президента Януковича.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський союз у березні скасує санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.