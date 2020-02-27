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Суд оставил под арестом имущество лица из окружения Януковича

Новости » Политика     27.02.2020 - 12:13
Суд оставил под арестом имущество лица из окружения Януковича
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Суд оставил в силе арест имущественных прав на 22 млн грн

Киевский апелляционный суд возвратил апелляционные жалобы стороны защиты по делу по подозрению лица, приближенному к экс-президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что суд оставил в силе арест имущественных прав на 22 млн грн по делу по подозрению лица, приближенному к Януковичу.

"Киевский апелляционный суд возвратил апелляционные жалобы стороны защиты и представителя субъекта хозяйствования на решение Печерского райсуда о наложении ареста на корпоративные права (доли в уставном капитале субъектов хозяйствования) в указанном уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее следственный судья наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича в "Международном инвестиционном банке".

В Офисе генпрокурора тогда добавили, что проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов.

Впрочем, ранее сообщалось, что Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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