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ЕС в марте отменит санкции против Азарова и Ставицкого, - журналист

Новости » Политика     21.02.2020 - 14:24
ЕС в марте отменит санкции против Азарова и Ставицкого, - журналист
Фото: Николай Азаров и Эдуард Ставицкий (РБК-Украина)

Санкции против остального окружения Януковича будут продлены  

Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, послы стран ЕС на саммите 4 марта на полгода продлят санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 организаций.

"В тот же день они продлят заморозку активов Януковича и 8 человек из его окружения на 12 месяцев, его сына - на 6 месяцев, и исключат Азарова и Ставицкого из списка", - добавил Йозвяк.

ЕС в марте отменит санкции против Азарова и Ставицкого, - журналист

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на саммите Восточного партнерства 18 июня, который впоследствии перейдет в формат саммита Европейской комиссии.

Отметим, в начале февраля дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передали в Высший антикоррупционный суд. СБУ разыскивает его за превышение власти или служебных полномочий, Интерпол в свое время отказался объявлять экс-премьера в розыск.

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Новости Украины ЕвросоюзНиколай АзаровСтавицкийСанкции
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