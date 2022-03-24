ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Проти 161 російського сенатора порушили справу, - Венедіктова

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 17:21
Проти 161 російського сенатора порушили справу, - Венедіктова Ірина Венедіктова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

За фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни 161 сенатору Ради Федерації Федеральних Зборів РФ повідомлено про підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Зокрема, їм повідомили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприянні іншим представникам влади та ЗС РФ у веденні агресивної війни.

За даними слідства, будучи представниками влади, вони взяли участь у засіданні Ради Федерації й підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими Донецькою та Луганською народними республіками, а також звернення Президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії.

Окрім того, завдяки цим рішенням, на на українців посипались ворожі ракети, які нищать міста та вбивають людей.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Венедіктова про притягнення до відповідальності Путіна.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 29-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Ірина Венедіктова
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні