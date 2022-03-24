Проти 161 російського сенатора порушили справу, - Венедіктова

За фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни 161 сенатору Ради Федерації Федеральних Зборів РФ повідомлено про підозру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генерального прокурора Ірину Венедіктову.

Зокрема, їм повідомили підозри у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприянні іншим представникам влади та ЗС РФ у веденні агресивної війни.

За даними слідства, будучи представниками влади, вони взяли участь у засіданні Ради Федерації й підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими Донецькою та Луганською народними республіками, а також звернення Президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії.

Окрім того, завдяки цим рішенням, на на українців посипались ворожі ракети, які нищать міста та вбивають людей.

За вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.