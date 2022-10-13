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Противоракетный щит для Европы: 15 стран уже выразили желание присоединиться к проекту

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Четверг 13 октября 2022 13:10
Противоракетный щит для Европы: 15 стран уже выразили желание присоединиться к проекту Фото: 15 стран выразили желание присоединиться к проекту противоракетного щита для Европы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

По меньшей мере 15 стран подписали письмо о намерениях присоединиться к проекту по созданию европейского противоракетного щита, который должен усилить воздушную защиту большей части континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Поддержали замысел преимущественно члены НАТО, в том числе Великобритания и Нидерланды.

"Система будет иметь несколько уровней для перехвата разных типов ракет с разных высот", - отметили журналисты агентства.

Согласно проекту, страны-подписанты преследуют цель совместного приобретения средств ПВО, защищающих территорию союзников от ракет.

Среди вариантов разглядывают израильскую систему Arrow 3, американские Patriot и германские установки IRIS-T.

Напомним, 12 октября министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку NASAMS.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что мы начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет, "ждем NASAMS и создадим собственный небесный щит".

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