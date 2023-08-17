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Для протидії КНДР. Глави МЗС Японії, США та Південної Кореї зустрічатимуться щороку

Фото: глави МЗС Японії, США та Південної Кореї зустрічатимуться щороку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представники Японії, Сполучених Штатів та Південної Кореї будуть проводити щорічні тристоронні зустрічі для своїх міністрів закордонних справ та міністрів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними джерел у дипломатичних колах, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, президент США Джо Байден та президент Південної Кореї Юн Сук Єль у п'ятницю підпишуть договір, який закріпить попередню домовленість про проведення тристоронніх самітів не рідше одного разу на рік.

Цей крок було зроблено через те, що три країни прагнуть активізувати співпрацю для протидії ракетним і ядерним загрозам з боку КНДР, а також агресивним військовим діям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з джерелами, три країни також домагаються регулярних зустрічей між високопосадовцями, які відповідають за національну безпеку.

Союзники також розглядають можливість створення тристоронніх консультативних органів на робочому рівні з таких питань, як штучний інтелект, економічна безпека та кібербезпека.

Зустріч лідерів трьох країн знаменує собою новий формат саміту, оскільки їхні попередні переговори, як правило, проводилися на полях міжнародних зустрічей.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден та лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрінуться у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Там вони обговорять ситуацію у Східній Азії з огляду на кроки Китаю та ядерну та ракетну риторику Північної Кореї.

Також стало відомо, що на саміті у Вашингтоні лідери країн планують зробити спільну заяву щодо ситуації в Тайвані.

 

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