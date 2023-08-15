США, Японія та Південна Корея планують виступити зі спільною заявою по Тайваню, - Reuters

На саміті у Вашингтоні, який відбудеться 18 серпня, США, Японія та Південна Корея планують зробити спільну заяву щодо безпекової ситуації у Тайвані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело видання, знайоме з підготовкою до саміту, повідомило виданню, що по підсумкам зустрічі країни висловлять анепокоєння щодо бажання Китаю змінити статус суверенного Тайваню.

"Спільна заява США, Японії та Південної Кореї містить положення про підтримку миру та стабільності в Тайванській протоці. Очікується, що точні формулювання цього та інших положень будуть обговорюватися до останньої хвилини", - повідомило джерело.

Зазначається, що формулювання заяви має бути таким, що відповідає попереднім позиціям США з цього питання. Водночас, воно не має призвести до різкої ескалації риторики з Пекіном.

Саміт США, Південної Кореї та Японії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше зустрінуться у форматі тристороннього саміту 18 серпня у Вашингтоні. Там вони обговорять ситуацію у Східній Азії, враховуючи кроки Китаю та ядерну і ракетну риторику Північної Кореї.

Крім цього, ЗМІ повідомляють, що країни мають домовитись про проведення щорічного аналогічного саміту, а також про поглиблення безпекової співпраці.

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