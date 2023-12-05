Для протидії Китаю. США розмістять на підводних човнах протикорабельні ракети Tomahawk

Військово-морські сили США планують озброїти свої підводні човни протикорабельними ракетами Tomahawk у 2024 році, щоб кинути виклик Китаю, зокрема навколо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Версія протикорабельної ракети Tomahawk Maritime Strike, яка традиційно використовується як зброя наземного нападу, буде випущена на озброєння після 1 жовтня 2024 року. Останні моделі будуть модифіковані новою системою наведення, що дозволить їм вражати мобільну ціль у морі.

Ракети будуть розгорнуті на підводних човнах класу "Лос-Анджелес" і "Вірджинія", які можуть нести до 12 "Томагавків", хоча деякі модифіковані версії класу "Вірджинія" зможуть нести до 40.

Зі слів старшого наукового співробітника з військово-морської війни та передових технологій Брента Седлера, ця зброя має радіус дії до 1600 кілометрів.

"Велика дальність забезпечує більшу відстань від китайських ракетних сил і це ускладнить планування Китаєм блокади/вторгнення на Тайвань. Але потрібна додаткова робота, щоб спланувати, як ці ракети будуть використані, щоб перемогти сили Китаю та знищити достатню кількість кораблів, щоб перемогти у війні", - заявив він.

Стверджується, що нові морські ударні ракети вписуються у план Пентагону розгорнути тисячі безпілотників в Індо-Тихоокеанському регіоні з лютого по серпень 2025 року для протидії Китаю.

Конфлікт між США та Китаєм через Тайвань

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань. Пекін розглядає острів як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США своєю чергою надають допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав його "припинити озброювати Тайвань".

Нещодавно острівна держава повідомила про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків КНР та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.