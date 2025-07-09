Протидія спецслужбам. Норвегія ввела новий пакет санкцій проти Росії

Ці заходи фактично забороняють судам обох компаній вести промисел у норвезьких водах та заходити до портів країни. Рішення ухвалено в рамках імплементації 17-го санкційного пакету Європейського союзу від 20 травня 2025 року.

За словами глави норвезького МЗС Еспена Барта Ейде, цей крок став частиною зусиль щодо протидії активності російських спецслужб і "гібридної кампанії" Москви проти країн Заходу.

"Ми спостерігаємо дедалі агресивніші дії з боку РФ, спрямовані проти союзників. І, за нашими оцінками, ця тенденція збережеться", - заявив Ейде.

Він додав, що "Норебо" та "Мурман Сіфуд" залучені до спонсорованих Кремлем операцій зі спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою у територіальних водах Норвегії та її союзників.

"Подібна діяльність може сприяти майбутнім диверсіям і становить загрозу національній безпеці", - додав глава МЗС.

Шпигунська діяльність "Норебо" та "Мурман Сіфуд"

У травні 2025 року обидві компанії були внесені до списку санкцій Євросоюзу. У супровідних документах ЄС зазначено, що судна цих компаній ведуть промисел у Баренцевому та Норвезькому морях, але також беруть участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти цивільної та військової інфраструктури.

Як стверджує Рада ЄС, російські рибальські траулери використовуються для секретного збору інформації, а частина суден "Норебо" оснащена технологіями, здатними застосовуватися у шпигунських цілях. Зазначається, що флот двох компаній налічує близько 50 рибальських суден.