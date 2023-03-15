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Протидія НАТО та особливий статус Придністров'я. ЗМІ оприлюднили стратегію Кремля щодо Молдови

Ілюстративне фото: Росія розробила стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт. У ньому йдеться про мету РФ відвернути Молдову від Заходу та сприяння проросійським тенденціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau, RISE та Центр "Досьє".

отримали адміністрація президента Росії розробила влітку 2021 року - "Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова". У ньому йдеться про те, як сприяти проросійським тенденціям Молдови і водночас не допустити повороту країни на Захід.

У стратегії визначено 2030 рік як "крайній термін" взяття під політичний контроль Молдови. Країна

Джерело, яке передало документ, зазначило, що стратегію складав співробітник Управління з прикордонної співпраці Кремля Андрій Вавілов. Повідомляється, що він випускник академії ФСБ, працював у спецслужбі близько 10 років, а потім перейшов у Кремль.

Ще одним співавтором документа називають заступника начальника Управління з міжрегіональних і культурних зв’язків із закордонними країнами Віктора Лисенка. Безпосереднім начальником, можливо, є заступник керівника АП РФ Дммитро Козак.

Припускають, що Лисенко регулярно спілкується з генералом ФСБ Дмитром Мілютіним, який є "куратором Молдови" від спецслужб. Протягом листопада 2021-травня 2022 року вони спілкувались по відкритому зв’язку щонайменш десять разів.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимира Зеленського повідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Пізніше президент Молдови Майя Санду розповіла про деталі плану Росії.

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