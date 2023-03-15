Противодействие НАТО и особый статус Приднестровья. СМИ обнародовали стратегию Кремля по Молдове

Кремль разработал стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит. В нем говорится о целях РФ отвернуть Молдову от Запада и содействовать пророссийским тенденциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau, RISE и Центр "Досье".
получили разработанный администрацией президента России летом 2021 года - "Стратегические цели РФ в Республике Молдова". В нем говорится, как способствовать пророссийским тенденциям Молдовы и одновременно не допустить поворота страны на Запад.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдове.
Позже президент Молдовы Майя Санду рассказала о деталях плана России.
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