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Противодействие НАТО и особый статус Приднестровья. СМИ обнародовали стратегию Кремля по Молдове

Иллюстративное фото: Россия разработала стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Кремль разработал стратегический план по превращению Молдовы в свой сателлит. В нем говорится о целях РФ отвернуть Молдову от Запада и содействовать пророссийским тенденциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau, RISE и Центр "Досье".

получили разработанный администрацией президента России летом 2021 года - "Стратегические цели РФ в Республике Молдова". В нем говорится, как способствовать пророссийским тенденциям Молдовы и одновременно не допустить поворота страны на Запад.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

Позже президент Молдовы Майя Санду рассказала о деталях плана России.

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