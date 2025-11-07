Проти України воюють громадяни 36 країн Африки, - глава МЗС

"За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою", - заявив Сибіга.

За його словами, Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

Доля африканців у армії РФ

Іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю. Більшість із них негайно відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу.

За словами глави МЗС, більшість найманців не живуть більше місяця. Але є два варіанти уникнути такої долі.

Що робити, щоб не стати жертвою війни

По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою.

"Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право", - додав Сибіга.

По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя.

"Росія намагається вербувати людей з багатьох країн. Україна продовжить інформувати про регіони та країни, з яких російська окупаційна армія вербує іноземних громадян, а також про іноземців, яких опиняються у нас у полоні", - додав глава МЗС.