Против Украины воюют граждане 36 стран Африки, - глава МИД

"По имеющейся информации, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украину. Это те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше", - заявил Сибига.

По его словам, Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора.

Судьба африканцев в армии РФ

Иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу. Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как ко второсортному, расходному человеческому материалу.

По словам главы МИД, большинство наемников не живут больше месяца. Но есть два варианта избежать такой участи.

Что делать, чтобы не стать жертвой войны

Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями.

"Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право", - добавил Сибига.

Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен. Большинство иностранных наемников, которые находятся в украинском плену, стали военнопленными во время своего первого боя. Все они спасли себе жизнь.

"Россия пытается вербовать людей из многих стран. Украина продолжит информировать о регионах и странах, из которых российская оккупационная армия вербует иностранных граждан, а также об иностранцах, которые оказываются у нас в плену", - добавил глава МИД.