Проти трьох армій РФ: Третя штурмова втримала останній рубіж на Луганщині (відео)

Українські захисники продовжують утримувати останній рубіж оборони в Луганській області. На цьому напрямку окупанти використовують одразу три своїх армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус (створений на основі Третьої штурмової бригади) у Telegram.
Як зазначили в Третьому армійському корпусі, спільно з 60-ю та 63-ю і 66-ю бригадами їм вдалося утримати позиції в Луганській області. Там вони протистоять одразу трьом арміям Росії: 20-й, 1-й танковій і 25-й (кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів).
За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:
У Третій штурмовій пояснили, що українські захисники не дають ворогу прорватися до стратегічного вузла Слов'янсько-Костянтинівської агломерації. Підрозділи успішно тримають оборону, контратакують і повертають позиції під свій контроль.
Нагадаємо, раніше українські воїни з Третього армійського корпусу показали, як вони використовують дрони для ліквідації окупантів на Харківщині.
Захисники знищили ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах і кущах.