Дональд Трамп Війна в Україні

Проти трьох армій РФ: Третя штурмова втримала останній рубіж на Луганщині (відео)

Ілюстративне фото: українські захисники стримують росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують утримувати останній рубіж оборони в Луганській області. На цьому напрямку окупанти використовують одразу три своїх армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус (створений на основі Третьої штурмової бригади) у Telegram.

Як зазначили в Третьому армійському корпусі, спільно з 60-ю та 63-ю і 66-ю бригадами їм вдалося утримати позиції в Луганській області. Там вони протистоять одразу трьом арміям Росії: 20-й, 1-й танковій і 25-й (кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів).

 

За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:

  • майже 2000 окупантів (ще близько 1500 - санітарні втрати ворога);
  • 664 одиниці техніки та озброєння (ще 385 вразили);
  • 4217 дронів різного типу (ще 41 - придушено або уражено).

У Третій штурмовій пояснили, що українські захисники не дають ворогу прорватися до стратегічного вузла Слов'янсько-Костянтинівської агломерації. Підрозділи успішно тримають оборону, контратакують і повертають позиції під свій контроль.

Успіхи Третьої штурмової

Нагадаємо, раніше українські воїни з Третього армійського корпусу показали, як вони використовують дрони для ліквідації окупантів на Харківщині.

Захисники знищили ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах і кущах.

ЛуганськЗбройні сили УкраїниВійна в Україні