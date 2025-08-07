Проти трьох армій РФ: Третя штурмова втримала останній рубіж на Луганщині (відео)

Як зазначили в Третьому армійському корпусі, спільно з 60-ю та 63-ю і 66-ю бригадами їм вдалося утримати позиції в Луганській області. Там вони протистоять одразу трьом арміям Росії: 20-й, 1-й танковій і 25-й (кожна може налічувати від 20 до 50 тисяч окупантів).

За понад місяць тільки на цьому напрямку українські воїни знищили:

майже 2000 окупантів (ще близько 1500 - санітарні втрати ворога);

664 одиниці техніки та озброєння (ще 385 вразили);

4217 дронів різного типу (ще 41 - придушено або уражено).

У Третій штурмовій пояснили, що українські захисники не дають ворогу прорватися до стратегічного вузла Слов'янсько-Костянтинівської агломерації. Підрозділи успішно тримають оборону, контратакують і повертають позиції під свій контроль.