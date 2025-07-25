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"FPV-бандероль" отримує кожен. Третя штурмова показала прицільну ліквідацію росіян

П'ятниця 25 липня 2025 22:56
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"FPV-бандероль" отримує кожен. Третя штурмова показала прицільну ліквідацію росіян Ілюстративне фото: українські воїни знищують окупантів дронами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни з Третьої штурмової активно знищують російських окупантів у Харківській області за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову в Telegram.

"FPV Третьої штурмової і далі полюють на окупантів у посадках і полях Харківщини", - підкреслили в бригаді.

Там уточнили, що хоч у укриттів росіян немає поштових адрес, свою "FPV-бандероль отримує кожен".

Зокрема, воїнам вдалося знищити ворожу піхоту на відкритій місцевості, у бліндажах і кущах. Також за допомогою дрона українські захисники знищили ворожу антену, щоб порушити зв'язок ворога.

Атаки невідомих дронів на РФ

Нагадаємо, у ніч на 25 липня через атаку невідомих дронів на Росію одразу вісім аеродромів країни-агресора призупинили свою роботу.

Російські ЗМІ писали, що під час атаки дронів затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Також у ніч на 23 липня російське Міністерство оборони повідомило, що Ростов-на-Дону і Таганрог нібито атакували українські безпілотники "Лютий".

Очевидці тоді повідомляли, що в передмісті Ростова прогриміли від двох до п'яти вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Збройні сили України Харків Війна в Україні Дрони Атака дронів
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