Против трех армий РФ: Третья штурмовая удержала последний рубеж на Луганщине (видео)

Как отметили в Третьем армейском корпусе, совместно с 60-й и 63-й и 66-й бригадами им удалось удержать позиции в Луганской области. Там они противостоят сразу трем армиям России: 20-й, 1-й танковой и 25-й (каждая может насчитывать от 20 до 50 тысяч оккупантов).

За более чем месяц только на этом направлении украинские воины уничтожили:

почти 2000 оккупантов (еще около 1500 - санитарные потери врага);

664 единицы техники и вооружения (еще 385 поразили);

4217 дронов разного типа (еще 41 - подавлен или поражен).

В Третьей штурмовой объяснили, что украинские защитники не дают врагу прорваться к стратегическому узлу Славянско-Константиновской агломерации. Подразделения успешно держат оборону, контратакуют и возвращают позиции под свой контроль.