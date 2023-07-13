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Проти РФ та Ірану. Байден продовжив санкції за неправомірні затримання американців

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Вашингтон, Четвер 13 липня 2023 06:16
Проти РФ та Ірану. Байден продовжив санкції за неправомірні затримання американців Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію указу, який дозволяє запроваджувати санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Продовжую на один рік надзвичайний стан у країні у зв'язку з заручниками і неправомірним утриманням за кордоном американських громадян", - йдеться в повідомленні Байдена.

На сьогоднішній день під санкціями за неправомірні затримання американців знаходяться Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Санкції проти РФ та Ірану за неправомірні затримання американців

У липні 2022 року Байден підписав указ 14078 про надання американській адміністрації додаткових інструментів для запобігання та припинення захоплення громадян США у заручники та їх утримання під вартою. Серед таких інструментів – фінансові санкції та візові обмеження.

Згідно з заявою офіційних осіб США, вжиті кроки мають стати попередженням для тих, хто думає про захоплення американців заручниками.

Нагадаємо, наприкінці березня Еван Гершкович був затриманий в Єкатеринбурзі і звинувачений у нібито "шпигунстві". Держдеп США оголосив Гершковича "неправомірно затриманим" Росією.

Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив арешт Гершковича.

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Санкції проти Ірану Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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