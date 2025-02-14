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Проти Порошенка й ще чотирьох олігархів відкриті кримінальні провадження, - Офіс генпрокурора

Фото: Петро Порошенко, 5-й президент України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Проти п'яти бізнесменів та колишніх високопосадовців, які вчора, 13 лютого, потрапили до списку санкцій, відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Петро Порошенко 

У 2021-му 5-му президенту України повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. Зокрема у цьому ж проваджені повідомлено про підозру й колишньому лідеру "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку. 

Обидва підозрюються у тому, що з листопада 2014-го по січень 2015-го у змові з іншими особами й представниками  вищого політичного керівництва Росії сприяли так званому "ЛДНР" в  отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд гривень від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій.

Досудове розслідування було завершено ще у 2022-го.

"У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу, прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту в строках ознайомлення до кінця березня 2025 року", - пише Офіс генерального прокурора. 

Віктор Медведчук 

Медведчук також обвинувачується й в іншому проваджені. Йому інкриміновано державну зраду й порушення законів та звичаїв війни. Колишнього народного депутата обвинувачують у: 

  • сприянні посадовцям Росії у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря;
  • передачі ворогу таємної інформації щодо розташування військової частини.

Зокрема він забезпечив  функціонування мережі впливу, як повинна була формувати в Україні необхідну для Росії суспільну думку. 

Ігор Коломойський 

Бізнесмен наразі перебуває під вартою. Його підозрюють у тому, що він спільно з колишнім керівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд гривень коштів фінансової установи, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема в подальшому вони легалізували майже 4,1 млрд гривень доходів, що були здобуті злочинним шляхом. 

Окрім того, бізнесмену повідомлено про підозру й в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній через те, що останній відмовився анульовувати й визнавати недійсним рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. 

Костянтин Жеваго

Фактичного власника АТ "Банк «Фінанси та Кредит", який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою зі службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США. 

Також він є підозрюваним й в іншому проваджені щодо створення ним, а також участі у злочинній організації, розтрати й легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. 

"Згідно організованої схеми з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України і не повернуто банку", - пише Офіс генпрокурора.  

Геннадій Боголюбов 

Бізнесмену було повідомлено про підозру у: 

  • незаконному заволодінні паспортом іншої особи; 
  • організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. 

"Він підозрюється в організації свого незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України. Наразі підозрюваного оголошено у розшук", - додає Офіс генпрокурора. 

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Петро Порошенко