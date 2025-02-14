Против Порошенко и еще четырех олигархов открыты уголовные производства, - Офис генпрокурора

Петр Порошенко

В 2021-м 5-му президенту Украины сообщили о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В частности, в этом же производстве сообщено о подозрении и бывшему лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Оба подозреваются в том, что с ноября 2014-го по январь 2015-го в сговоре с другими лицами и представителями высшего политического руководства России способствовали так называемому "ЛДНР" в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд гривен от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий.

Досудебное расследование было завершено еще в 2022-м.

"В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года", - пишет Офис генерального прокурора.

Виктор Медведчук

Медведчук также обвиняется и в другом производстве. Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Бывшего народного депутата обвиняют в:

содействии должностным лицам России в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря;

передаче врагу тайной информации о расположении воинской части.

В частности он обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине необходимое для России общественное мнение.

Игорь Коломойский

Бизнесмен сейчас находится под стражей. Его подозревают в том, что он совместно с бывшим руководителем филиала банка завладели более 5,36 млрд гривен средств финансового учреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности.

В частности, в дальнейшем они легализовали почти 4,1 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, бизнесмену сообщено о подозрении и в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний из-за того, что последний отказался аннулировать и признавать недействительным решение общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Константин Жеваго

Фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит", который сейчас находится за границей, подозревают в организации по предварительному сговору со служебными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов США.

Также он является подозреваемым и в другом производстве по созданию им, а также участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.

"Согласно организованной схеме со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку", - пишет Офис генпрокурора.

Геннадий Боголюбов

Бизнесмену было сообщено о подозрении в:

незаконном завладении паспортом другого лица;

организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины.

"Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был потерян в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск", - добавляет Офис генпрокурора.