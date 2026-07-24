Проти одного дрона над Румунією підняли чотири винищувачі з двох країн НАТО

Вранці 24 липня два румунські винищувачі F-16 з авіабази Фетешти та два італійські Eurofighter з авіабази Міхаїл Когелнічану піднялись у повітря під командуванням і контролем НАТО.

Метою вильоту стала ідентифікація невідомого безпілотного літального апарата, який пролетів поблизу повітряного простору Румунії.

Фото: Над Румунією підняли чотири винищувачі з двох країн НАТО (ac.nato.int)

За заявою НАТО, дрон оперативно ідентифікували. Після перетину повітряного простору Румунії силам Альянсу було надано дозвіл на його застосування.

"Невдовзі після цього загрозу було збито в повітряному просторі Румунії. Ці спільні багатонаціональні зусилля підкреслюють, що НАТО готове та здатне реагувати на будь-які потенційні повітряні загрози цілодобово, щоб захистити нашу територію та захистити наших громадян", - йдеться в заяві.

Збиття дрона відбувається на тлі активного придбання НАТО, Румунії та інших країн наземних перехоплювачів для посилення можливостей протиповітряної оборони союзників і країн-учасниць.

Румунія, зокрема, придбала систему боротьби з дронами MEROPS, яка призначена для перехоплення малих безпілотних літальних апаратів.

Розслідування триває, і НАТО, за офіційною заявою, тісно контактує з румунською владою.