Проти одного дрона над Румунією підняли чотири винищувачі з двох країн НАТО

НАТО підняло у повітря чотири винищувачі - два румунські F-16 та два італійські Eurofighter - після того як над територією Румунії з'явився невідомий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Верховного командування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Вранці 24 липня два румунські винищувачі F-16 з авіабази Фетешти та два італійські Eurofighter з авіабази Міхаїл Когелнічану піднялись у повітря під командуванням і контролем НАТО.
Метою вильоту стала ідентифікація невідомого безпілотного літального апарата, який пролетів поблизу повітряного простору Румунії.
Фото: Над Румунією підняли чотири винищувачі з двох країн НАТО (ac.nato.int)
За заявою НАТО, дрон оперативно ідентифікували. Після перетину повітряного простору Румунії силам Альянсу було надано дозвіл на його застосування.
"Невдовзі після цього загрозу було збито в повітряному просторі Румунії. Ці спільні багатонаціональні зусилля підкреслюють, що НАТО готове та здатне реагувати на будь-які потенційні повітряні загрози цілодобово, щоб захистити нашу територію та захистити наших громадян", - йдеться в заяві.
Збиття дрона відбувається на тлі активного придбання НАТО, Румунії та інших країн наземних перехоплювачів для посилення можливостей протиповітряної оборони союзників і країн-учасниць.
Румунія, зокрема, придбала систему боротьби з дронами MEROPS, яка призначена для перехоплення малих безпілотних літальних апаратів.
Розслідування триває, і НАТО, за офіційною заявою, тісно контактує з румунською владою.
Нагадаємо, 24 липня близько 11:00 румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся в повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан. За його словами, район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив, що РФ навмисно спрямовує такі дрони в країни НАТО.