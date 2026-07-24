ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ігнат вказав на підозрілий момент щодо російського дрона в Румунії

15:08 24.07.2026 Пт
2 хв
Ворог застосував безпілотник із меш-мережами
aimg Юлія Капітонова
Ігнат вказав на підозрілий момент щодо російського дрона в Румунії Фото: Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

24 липня на територію Румунії залетів російський дрон із каналами управління. Це може свідчити про свідому провокацію ворога щодо країни НАТО.

З такою заявою виступив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

Він прокоментував атаку Росії на Україну, яка відбулася вночі 24 липня. За словами Ігната, були зафіксовані нові особливості.

"Ворог застосовує не лише класичні БПЛА з двигунами внутрішнього згорання та "Пародії", також зріс відсоток реактивних БПЛА. Цей відсоток може досягати 20-30 із загальної кількості дронів. Це ще один виклик для нас. Відповідна ціль, яку треба перехоплювати тим чи іншим засобом, бо тут треба розраховувати вже на перехоплення або авіацією або зенітними ракетними комплексами", - наголосив Ігнат.

Ба більше, ворог почав застосовувати ударні дрони з каналами управління. Фактично йдеться про те, що оператор в реальному часі може змінювати напрямок і ціль.

Що важливо розуміти, такі дрони часто атакують і рухомі засоби, до прикладу, локомотиви та автомобілі.

"І такий дрон з меш-мережами залетів сьогодні - було зафіксовано перетин державного кордону десь в районі Вилково - залетів до Румунії. Там підіймали винищувачі, вже заявив президент, що збили його. Бачимо, що якщо він дійсно був з каналами управління, то теж питання: чи навмисно це роблять росіяни, направляючи ці дрони в країни НАТО", - підсумував Ігнат.

24 липня стало відомо, що над Румунією вперше збили російський безпілотник, який вдерся в її повітряний простір.

Раніше ми повідомляли, що РФ дедалі частіше б'є по Україні боєприпасами "Бандероль".

Також з'ясувалося, що одна з країн НАТО змінює армію за досвідом війни в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Румунія Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
РФ ударила по локації з розробниками зброї на Київщині, є жертви: всі подробиці
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України