Ігнат вказав на підозрілий момент щодо російського дрона в Румунії

24 липня на територію Румунії залетів російський дрон із каналами управління. Це може свідчити про свідому провокацію ворога щодо країни НАТО.

Він прокоментував атаку Росії на Україну, яка відбулася вночі 24 липня. За словами Ігната, були зафіксовані нові особливості.

"Ворог застосовує не лише класичні БПЛА з двигунами внутрішнього згорання та "Пародії", також зріс відсоток реактивних БПЛА. Цей відсоток може досягати 20-30 із загальної кількості дронів. Це ще один виклик для нас. Відповідна ціль, яку треба перехоплювати тим чи іншим засобом, бо тут треба розраховувати вже на перехоплення або авіацією або зенітними ракетними комплексами", - наголосив Ігнат.

Ба більше, ворог почав застосовувати ударні дрони з каналами управління. Фактично йдеться про те, що оператор в реальному часі може змінювати напрямок і ціль.

Що важливо розуміти, такі дрони часто атакують і рухомі засоби, до прикладу, локомотиви та автомобілі.

"І такий дрон з меш-мережами залетів сьогодні - було зафіксовано перетин державного кордону десь в районі Вилково - залетів до Румунії. Там підіймали винищувачі, вже заявив президент, що збили його. Бачимо, що якщо він дійсно був з каналами управління, то теж питання: чи навмисно це роблять росіяни, направляючи ці дрони в країни НАТО", - підсумував Ігнат.