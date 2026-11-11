Проти кораблів росіян: у Норвегії створили морський дрон для боїв у Арктиці

Зазначається, що Arctic Hunter USV об’єднує перевірені рішення в галузі комерційного суднобудування з технологіями дистанційного керування, що забезпечує можливості для ведення протичовнової боротьби у регіоні Крайньої Півночі.

Kongsberg Maritime обрала один зі своїх перевірених проектів комерційних суден арктичного класу. Arctic Hunter USV, спроектований для роботи в складних умовах Крайньої Півночі, слугує надійною платформою для виконання безекіпажних військових завдань із моніторингу та виявлення цілей у Арктиці поблизу російського узбережжя.

Концепція Arctic Hunter USV передбачає швидке будівництво суден на комерційних верфях з подальшою інтеграцією військового обладнання підприємствами оборонної промисловості. Судно оснащене гідроакустичною станцією для пошуку підводних човнів від Thales UK та захищеними системами військового зв’язку.

Програма протичовнових ракет, що базується на безпілотному кораблі Arctic Hunter, підтримує угоду з Lunna House, згідно з якою Британія та Норвегія очолять впровадження автономних систем НАТО на Крайній Півночі.