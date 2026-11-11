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Проти кораблів росіян: у Норвегії створили морський дрон для боїв у Арктиці

11:14 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: Норвегія створила морський дрон для боїв у Арктиці (kongsbergmaritime.com)

Норвезька компанія Kongsberg Maritime представила Arctic Hunter USV - новий клас безекіпажних надводних суден, розроблених для роботи у Арктиці у складі "гібридних флотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що Arctic Hunter USV об’єднує перевірені рішення в галузі комерційного суднобудування з технологіями дистанційного керування, що забезпечує можливості для ведення протичовнової боротьби у регіоні Крайньої Півночі.

Kongsberg Maritime обрала один зі своїх перевірених проектів комерційних суден арктичного класу. Arctic Hunter USV, спроектований для роботи в складних умовах Крайньої Півночі, слугує надійною платформою для виконання безекіпажних військових завдань із моніторингу та виявлення цілей у Арктиці поблизу російського узбережжя.

Концепція Arctic Hunter USV передбачає швидке будівництво суден на комерційних верфях з подальшою інтеграцією військового обладнання підприємствами оборонної промисловості. Судно оснащене гідроакустичною станцією для пошуку підводних човнів від Thales UK та захищеними системами військового зв’язку.

Програма протичовнових ракет, що базується на безпілотному кораблі Arctic Hunter, підтримує угоду з Lunna House, згідно з якою Британія та Норвегія очолять впровадження автономних систем НАТО на Крайній Півночі.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія інвестує близько 108 млн євро у нові дрони, сенсори та системи штучного інтелекту для флоту, які повинні захистити морську інфраструктуру від російських підводних човнів.

Також ми писали, що Велика Британія та країни Північної Європи домовилися створити військово-морський альянс для стримування Росії, а насамперед - її підводних човнів.

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ДрониВторгнення Росії до УкраїниНорвегія