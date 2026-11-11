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Против кораблей россиян: в Норвегии создали морской дрон для боев в Арктике

11:14 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Норвегия создала морской дрон для боев в Арктике (kongsbergmaritime.com)

Норвежская компания Kongsberg Maritime представила Arctic Hunter USV - новый класс безэкипажных надводных судов, разработанных для работы в Арктике в составе "гибридных флотов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Arctic Hunter USV объединяет проверенные решения в области коммерческого судостроения с технологиями дистанционного управления, что обеспечивает возможности для ведения противолодочной борьбы в регионе Крайнего Севера.

Kongsberg Maritime выбрала один из своих проверенных проектов коммерческих судов арктического класса. Arctic Hunter USV, спроектированный для работы в сложных условиях Крайнего Севера, служит надежной платформой для выполнения безэкипажных военных задач по мониторингу и обнаружению целей в Арктике у российского побережья.

Концепция Arctic Hunter USV подразумевает быстрое строительство судов на коммерческих верфях с последующей интеграцией военного оборудования предприятиями оборонной промышленности. Судно оснащено гидроакустической станцией для поиска подлодок от Thales UK и защищенными системами военной связи.

Программа противолодочных ракет, основанная на беспилотном корабле Arctic Hunter, поддерживает соглашение с Lunna House, согласно которому Британия и Норвегия возглавят внедрение автономных систем НАТО на Крайнем Севере.

Ранее сообщалось, что Великобритания инвестирует около 108 млн евро в новые дроны, сенсоры и системы искусственного интеллекта для флота, которые должны защитить морскую инфраструктуру от российских подлодок.

Также мы писали, что Великобритания и страны Северной Европы договорились создать военно-морской альянс для сдерживания России, а прежде всего – ее подлодок.

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