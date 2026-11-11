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Британія замовила дрони проти підводних човнів РФ: перші деталі

10:04 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Британія замовила дрони проти підводних човнів РФ: перші деталі Фото: Британія замовила дрони проти підводних човнів РФ (twitter.com/premar_ceclant)
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Велика Британія інвестує близько 108 млн євро у нові дрони, сенсори та системи штучного інтелекту для флоту, які повинні захистити морську інфраструктуру від російських підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Новий договір укладений з британською компанією Ocean Infinity Solutions. Система захисту, відома як Atlantic Net, передбачає оснащення ВМС новою мережею автономних систем, що працюють по всій Північній Атлантиці.

Сюди входитимуть удосконалені сенсори, які допоможуть виявляти російські підводні човни та небезпечну діяльність, а також безпілотні системи, які зможуть патрулювати глибини морів, вишукуючи загрози.

Окрім того, навколо Британії буде створено єдину службу спостереження, яка забезпечить військові кораблі, що полюють на підводні човни, та підводні човни класу Astute, раннім попередженням про загрози та чіткішим уявленням про активність під водою.

Рамкова угода є частиною ширшої програми Королівського флоту "Атлантичний бастіон" зі створення гібридних військово-морських сил.

Зазначається, що компанія Ocean Infinity Solutions залучить майже 200 нових кваліфікованих спеціалістів, а її безпосередній ланцюг поставок стосується 38 700 робочих місць у Південно-Східній Англії.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Британія повертає стратегії "Холодної війни" і готується до масштабного конфлікту.

Також ми писали, що Велика Британія та країни Північної Європи домовилися створити військово-морський альянс для стримування Росії, а насамперед - її підводних човнів.

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