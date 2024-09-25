Проти Гнезділова, який заявив про самовільне залишення служби, відкрито кримінальну справу

Нагадаємо, днями військовий Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив військову частину, адже служить вже 5 років. Таким чином він хоче привернути увагу теми демобілізації. Дана ситуація викликала бурхливу реакцію у суспільстві.

Гнезділов – військовий та громадський активіст, засновник некомерційного фестивалю "ВиделкаFest" у рідному місті Вилкове та ведучий подкасту від hromadske "++ подкаст", де він бере інтерв'ю в інших захисників.

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді почали службове розслідування.

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