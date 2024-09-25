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Проти Гнезділова, який заявив про самовільне залишення служби, відкрито кримінальну справу

Фото: Сергій Гнезділов (фото: facebook.com_hnezdilovss)
Автор: Вадим Ребрина

Проти військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який публічно заявив про самовільне залишення служби, відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці Офісу генпрокурора Надії Максимець Суспільному.

Провадження розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

За словами Максимець, 23 вересня прокуратура внесла в ЄРДР оприлюдненні в медіа відомості щодо можливого ухилення від служби громадянином. В межах слідства перевіряється виконання Гнезділовим обов’язку військової служби та наказів командирів.

 

Нагадаємо, днями військовий Сергій Гнезділов публічно заявив, що самовільно залишив військову частину, адже служить вже 5 років. Таким чином він хоче привернути увагу теми демобілізації. Дана ситуація викликала бурхливу реакцію у суспільстві.

Гнезділов – військовий та громадський активіст, засновник некомерційного фестивалю "ВиделкаFest" у рідному місті Вилкове та ведучий подкасту від hromadske "++ подкаст", де він бере інтерв'ю в інших захисників.

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді почали службове розслідування.

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