Против Гнездилова, который заявил о самовольном оставлении службы, открыто уголовное дело

Напомним, на днях военный Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул воинскую часть, ведь он служит уже 5 лет. Таким образом, он хочет привлечь внимание к теме демобилизации. Данная ситуация вызвала бурную реакцию в обществе.

Гнездилов – военный и общественный активист, основатель некоммерческого фестиваля "ВилкаFest" в родном городе Вилково и ведущий подкаста от hromadske "++ подкаст", где он берет интервью у других защитников.

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование.

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