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Проти чиновників з фейковою інвалідністю відкриватимуть кримінальні справи, - ДБР

Фото: у ДБР заявили, що відкриватимуть кримінальні справи проти чиновників із фейковою інвалідністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні проведуть перевірку чиновників на наявність фейкових статусів особи з інвалідністю. Якщо такі випадки підтвердяться, проти них відкриють кримінальні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

"Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", - зазначила Сап'ян.

Вона уточнила, що підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

За словами Сап'ян, головне завдання ДБР полягатиме в тому, щоб довести справу до суду.

 

Скандал з інвалідністю

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили схему "продажу" статусу особи з інвалідністю, яку організувала керівник Хмельницького центру МСЕК Тетяна Крупа.

Після цього журналісти з'ясували, що більш ніж півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури мають статус особи з інвалідністю, за що вони отримують відповідні виплати.

Такі ситуації спричинили скандал, питання розбирали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони України. В результаті, згідно з указом президента Володимира Зеленського, МСЕК вирішили ліквідувати до кінця року.

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