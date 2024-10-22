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Против чиновников с фейковой инвалидностью будут открывать уголовные дела, - ГБР

Фото: в ГБР заявили, что будут открывать уголовные дела против чиновников с фейковой инвалидностью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине проведут проверку чиновников на наличие фейковых статусов лица с инвалидностью. Если такие случаи подтвердятся, против них откроют уголовные дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Будет создана рабочая группа. Если в результате проверки будут подозрения, что человек получил, работая в государственных органах и занимая определенную должность, инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производство", - отметила Сапьян. 

Она уточнила, что подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса. В частности, речь о подделке документов, мошенничестве, незаконном обогащении, участии в организованной преступной группировке. 

По словам Сапьян, главная задача ГБР будет заключаться в том, чтобы довести дело до суда. 

 

Скандал с инвалидностью

Напомним, недавно в Украине разоблачили схему "продажи" статуса лица с инвалидностью, которую организовала руководитель Хмельницкого центра МСЭК Татьяна Крупа.

После этого журналисты выяснили, что у более чем полсотни прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры есть статус лица с инвалидностью, за что они получают соответствующие выплаты.

Такие ситуации вызвали скандал, вопрос разбирали на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. В результате, согласно указу президента Владимира Зеленского, МСЭК решили ликвидировать до конца года.

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