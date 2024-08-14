Проти бундесверу могли влаштувати диверсію, ведеться розслідування, - ЗМІ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у дев’яти департаментах Франції невідомі пошкодили волоконно-оптичні кабелі, що забезпечують широкосмугові послуги по всій країні. Також в країні напередодні Олімпіади стався масштабний збій у роботі залізниці через пошкодження швидкісних гілок.

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