Против бундесвера могли устроить диверсию, ведется расследование, - СМИ

В немецком Кельн-Ване казармы бундесвера были полностью опечатаны. Сейчас правоохранители расследуют возможную диверсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Также есть вероятность того, что водопроводная вода на территории казарм может быть загрязнена, в связи с чем солдатам и сотрудникам приказали не употреблять ее. Жителям района ничего не угрожает, поскольку у военных отдельная система водопровода.
Издание добавляет, что существует вероятность проникновения посторонних в казарму.
"В казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных органов, а также военные и гражданские офисы Бундесвера. Авиационные операции Федерального министерства обороны также базируются здесь, поскольку казармы находятся непосредственно рядом с аэропортом Кельна. Всего на дислокации задействовано 4300 военнослужащих и 1200 гражданских служащих", - рассказывает Spiegel.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в девяти департаментах Франции неизвестные повредили волоконно-оптические кабели, обеспечивающие широкополосные услуги по всей стране. Также в стране в преддверии Олимпиады произошел масштабный сбой в работе железной дороги из-за повреждения скоростных ветвей.
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