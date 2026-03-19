Проти Безуглої відкрили кримінальну справу: для цього знадобився суд

Як пояснили в Офісі генпрокурора, на виконання ухвал Печерського районного суду Києва за зверненнями заявників до ЄРДР було внесено відповідні відомості щодо народного депутата України.

"Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу генрокурора. Наразі триває слідство, тому будь-які деталі можуть бути повідомлені лише в межах, які не зашкодять розслідуванню", - сказали в ОГПУ.

Що можуть розслідувати щодо Безуглої

Як повідомляв на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Тарута, він разом з іншим нардепом - Федором Веніславським - звертався зі зверненням розслідувати дії Безуглої, які могли нашкодити українським військовим.

Йдеться про поширення інформації про 72-гу бригаду, яка воювала за місто Вугледар. Тарута стверджує, що своїми заявами про "виведення бригади з Вугледара" нардепка зірвала ротацію військ, що призвело до втрати оборонних позицій.

"Разом із колегою ми направляли відповідне звернення. І важливо: Генпрокуратуру зобов’язали відкрити провадження через суд", - написав він у Facebook.