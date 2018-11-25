Протести власників "євроблях": ускладнено рух у 8 прикордонних пунктах

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

МВС створило оперативний штаб поліції для надання консультацій власникам авто на єврономерах

У з'язку із протестами власників автомобілів на єврономерах у неділю, 25 вересня, ускладнено рух на державному кордоні України у восьми пунктах пропуску. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, ускладнений рух наразі спостерігається у напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині", "Краківець", "Солотвино" та "Угринів".

Зазначається, що проблеми виникли "у зв’язку із нечіткими новими митними процедурами". Тож у міністерстві звернулись до власників авто, "які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, не вдаватися до радикальних дій".

"Для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції. У місцях проведення акцій працює поліція діалогу. Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу" - зазначили в МВС.

Додамо, що сьогодні, 25 листопада, набрали чинності нові законодавчі норми щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією. Окрім часткового врегулювання питання так званих "євроблях", нові правила торкнулись і водіїв авто, які законно перетинали державний кордон на нетривалий період.

Нагадаємо, сьогодні в Україну у зв'язку з набранням чинності законів про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, не впустили на територію країни більше 200 "євроблях".

Додамо, українські прикордонники посилили заходи безпекина пунктах пропуску через протести власників автомобілів на іноземній реєстрації ("євробляхерів").