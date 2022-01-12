Протесты, стычки и баррикады: антивакцинаторы пытались прорваться в парламент Болгарии

В столице Болгарии Софии прошли массовые протесты против вакцинации от COVID-19 и "зеленых сертификатов". Сотни антивакцинаторов пытались прорваться в парламент Болгарии, в стычках пострадали несколько полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bntnews .

Сообщается, что сегодня сторонники партии "Возрождения" вышли на протесты возле памятника Царю-освободителю, но ближе к полудню с экрана прозвучал призыв к тому, чтобы переместить акцию к парламенту.

"Болгарский народ использует свое право на протест, потому что "зеленый сертификат" является незаконным", - заявила депутат от "Возрождения" Елена Гунчева.

Фото: протесты антивакцинаторов в Болгарии (GettyImages)

Также сообщается, что протестующим удалось прорвать полицейское оцепление и добраться до дверей Национального собрания, но входы оказались забаррикадированными. Кроме того, заседание парламента закончилось в обед и все депутаты разошлись.

Протестующим возле черного входа в парламент заявили, что их не пустят внутрь для переговоров. Они пообещали, что еще вернутся, но уже будут готовы к более агрессивным действиям. Однако ближе в вечеру акция возле парламента закончилась, часть протестующих переместилась под офис Министерства здравоохранения.

Также сообщается, что в столкновениях пострадали восемь полицейским, у многих из них сломаны ребра. Еще до начала акции был задержан мужчина с газовым пистолетом.