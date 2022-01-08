В Париже полиция применила газ на акции против COVID-пропусков и обязательной вакцинации
Во Франции 8 января прошли акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В Париже между участниками и правоохранителями произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса прошли в нескольких городах Франции. Наиболее многочисленная состоялась в Париже. На улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.
По данным телеканала, акция в Париже сопровождалась редкими стычками протестующих с полицией. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа участников в желтых жилетах нападает на полицейских. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.
L’équipe de @Livrenoirmedia est présente à la manifestation anti-pass vaccinal pour interroger les Français sur leurs positions et revendications. #passvaccinal pic.twitter.com/4Wmk5m24h4— Laurie de Reynal (@laurie_reynal) January 8, 2022
CRACKDOWN: Macron’s forces are now using tear gas and beating Yellow Vest protesters at anti-vaccine passport demonstration in Paris pic.twitter.com/1c9WSqKmWr— Jack Posobiec (@JackPosobiec) January 8, 2022
Напомним, во Франции периодически проходят акции противников COVID-паспортов и вакцинации, в течение которой происходят столкновения с правоохранителями.