В Париже полиция применила газ на акции против COVID-пропусков и обязательной вакцинации

Во Франции 8 января прошли акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В Париже между участниками и правоохранителями произошли стычки, полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Акции противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса прошли в нескольких городах Франции. Наиболее многочисленная состоялась в Париже. На улицы французской столицы вышли несколько тысяч человек.

По данным телеканала, акция в Париже сопровождалась редкими стычками протестующих с полицией. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как группа участников в желтых жилетах нападает на полицейских. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ.

⁦L’équipe de ⁦@Livrenoirmedia⁩ est présente à la manifestation anti-pass vaccinal pour interroger les Français sur leurs positions et revendications. #passvaccinal pic.twitter.com/4Wmk5m24h4 — Laurie de Reynal (@laurie_reynal) January 8, 2022