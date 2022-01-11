ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысячи людей в Германии вышли на протесты против антикоронавирусной политики

Новина українською →
Германия, Вторник 11 января 2022 06:10
Тысячи людей в Германии вышли на протесты против антикоронавирусной политики Фото: тысячи людей в Германии вышли на протесты против антикоронавирусной политики (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Во многих городах по всей Германии вечером в понедельник, 10 января, люди снова протестовали против антикоронавирусных мероприятий и возможного введения обязательной вакцинации от COVID-19. По данным полиции, демонстрации имели главным образом мирный характер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Однако в Баутцене пострадали по меньшей мере трое полицейских, в которых бросали булыжники и бутылки. В шествии городом принимали участие около 500 человек, среди которых полиция насчитала от 150 до 200 агрессивных хулиганов и праворадикалов.

Крупнейшие акции протеста состоялись в Ростоке, Шверине, Котбусе, Галле, Нюрнберге, Бамберге, Аугсбурге и Магдебурге. В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания демонстрации прошли в 20 местах и собрали около 15 000 человек. В Тюрингии на улицы вышли около 17 300 протестующих. В Саксонии-Анхальт и Бранденбурге в некоторых митингах также участвовало большое количество людей.

В Ростоке полиция применила перцовый спрей, поскольку демонстранты пытались прорваться через заграждения. Полиция Бранденбурга возбудила уголовные дела против организаторов несанкционированных митингов за нарушение действующего в Германии Закона о собраниях и шествиях.

Ранее мы писали, что Германия исключила Украину из списка стран повышенного риска из-за COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"
Ультиматумы Путина. Чем закончились переговоры США и России по "гарантиям безопасности"
DAILY
На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире