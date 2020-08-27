Протесты в США: в Кеноше до 30 августа продолжили комендантский час

Шериф города не исключает, что комендантский час может быть продлен и после 30 августа
В городе Кеноша (штат Висконсин) из-за продолжающихся беспорядков продлии комендантский час. Он будет действовать до воскресенья, 30 августа.
Об этом на пресс-конференции заявил окружной шериф Дэвид Бет.
"Мы планируем, что комендантский час будет до воскресенья. Это может измениться", - сказал он.
Бет пояснил, что комендантский час будет начинаться с 19:00, и не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.
Шеф полиции города Дэниел Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.
Как сообщает WTMJ-TV, в ходе протестов в ночь на среду, 26 августа, были застрелены два человека. Полиция задержала подозреваемого 17-летнего подростка, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
Напомним, беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.
В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.