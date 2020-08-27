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Протесты в США: в Кеноше до 30 августа продолжили комендантский час

Автор: Надежда Собенко

Шериф города не исключает, что комендантский час может быть продлен и после 30 августа

В городе Кеноша (штат Висконсин) из-за продолжающихся беспорядков продлии комендантский час. Он будет действовать до воскресенья, 30 августа.

Об этом на пресс-конференции заявил окружной шериф Дэвид Бет.

"Мы планируем, что комендантский час будет до воскресенья. Это может измениться", - сказал он.

Бет пояснил, что комендантский час будет начинаться с 19:00, и не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.

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Шеф полиции города Дэниел Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

Как сообщает WTMJ-TV, в ходе протестов в ночь на среду, 26 августа, были застрелены два человека. Полиция задержала подозреваемого 17-летнего подростка, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Напомним, беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Как сообщалось ранее, Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

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