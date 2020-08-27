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Протести у США: у Кеноші до 30 серпня ввели комендантську годину

Автор: Надія Собенко

Шериф город не исключает, что комендантский час может быть продлен и после 30 августа

Комендантська година діятиме в місті Кеноша (штат Вісконсін) до неділі в зв'язку з заворушеннями.

Про це на прес-конференції заявив окружний шериф Девід Бет.

"Ми плануємо, що комендантська година до неділі. Це може змінитися", - сказав він.

Бет пояснив, що комендантська година розпочинатиметься з 19:00, ы не виключив, що такий захід буде діяти і після неділі.

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Шеф поліції міста Деніел Міскініс зазначив, що в ніч на середу в Кеноші під час заворушень мали місце підпали, випадки вандалізму і мародерства.

Як повідомляє WTMJ-TV, під час протестів в ніч на середу, 26 серпня, були застрелені двоє людей. Поліція затримала підозрюваного 17-річного підлітка, якому пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Нагадаємо, заворушення в Кеноші почалися, після того як 23 серпня поліцейський кілька разів вистрілив в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку.

Як повідомлялося раніше, Блейк намагався розборонити двох посварених жінок, після чого в нього вистрілили поліцейські.

У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.

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