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Протесты в Сиднее: демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, есть задержанные

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Канберра, Понедельник 27 июня 2022 06:46
Протесты в Сиднее: демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы, есть задержанные Фото: массовые протесты в Австралии (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В Сиднее в понедельник прошел митинг против изменения климата. Полиция была вынуждена перекрыть основные дороги в центре города, а утреннее движение по знаменитому Сиднейскому мосту Харбор-Бридж было временно прекращено после того, как женщина в знак протеста приковала себя цепью к своему автомобилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе акций протеста полиция арестовала одиннадцать митингующих, в том числе женщину, которая, по словам полиции, приковала себя к машине, предварительно перекрыв все полосы движения. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Десятки активистов передвигались по основным дорогам и создавали хаос для автомобилистов. Они требовали от правительства сокращения использования газа и угля. В полиции заявили, что митингующие бросали на дорогу мусорные баки, также пытались возводить баррикады из строительного мусора.

По оценкам полиции, в протесте приняли участие около 60 человек. Австралия является одним из лидеров по выбросам углерода в расчете на душу населения, а также крупнейшим в мире экспортером угля и сжиженного природного газа.

Напомним, ранее стало известно, что Австралия передаст Украине в общей сложности 34 БТР. Первые четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124 19 июня. Еще будет передано 10 таких машин.

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