ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Протести в Сіднеї: демонстранти будували барикади і перекривали вулиці, є затримані

Новость на русском →
Канберра, Понеділок 27 червня 2022 06:46
Протести в Сіднеї: демонстранти будували барикади і перекривали вулиці, є затримані Фото: масові протести в Австралії (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Сіднеї в понеділок пройшов мітинг проти зміни клімату. Поліція була змушена перекрити основні дороги в центрі міста, а ранковий рух по знаменитому Сіднейському мосту Харбор-Брідж було тимчасово припинено після того, як жінка на знак протесту прикувала себе ланцюгом до свого автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ході акцій протесту поліція заарештувала одинадцять мітингувальників, у тому числі жінку, яка, за словами поліції, прикувала себе до машини, попередньо перекривши всі смуги руху. Автомобіль був відправлений на штрафмайданчик.

Десятки активістів пересувалися по основних дорогах і створювали хаос для автомобілістів. Вони вимагали від уряду скорочення використання газу і вугілля. У поліції заявили, що мітингувальники кидали на дорогу сміттєві баки, також намагалися зводити барикади з будівельного сміття.

За оцінками поліції, в протесті взяли участь близько 60 осіб. Австралія є одним з лідерів за викидами вуглецю в розрахунку на душу населення, а також найбільшим у світі експортером вугілля і зрідженого природного газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія передасть Україні в цілому 34 БТР. Перші чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124 19 червня. Ще буде передано 10 таких машин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия
NEWS
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
Ракетний удар по Києву: репортаж з місця події
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися