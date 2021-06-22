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Протесты против Лукашенко: лозунг "Жыве Беларусь" могут приравнять к нацистской символике

Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает приравнять к нацистской символике лозунг "Жыве Беларусь". Он стал одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко.

Об этом пишет DW.

Соответствующий проект с перечнем такой символики поступил на согласование в комитет госбезопасности.

"МВД видит в лозунге приветствие и "боевой клич", которые ряд коллаборационистских организаций использовали в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Лозунг "Жыве Беларусь" в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания "Народная газета", являющейся органом белорусского парламента - Национального собрания.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси намерены отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике.

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