Протесты против Лукашенко: лозунг "Жыве Беларусь" могут приравнять к нацистской символике

Соответствующий проект с перечнем такой символики поступил на согласование в комитет госбезопасности.

"МВД видит в лозунге приветствие и "боевой клич", которые ряд коллаборационистских организаций использовали в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Лозунг "Жыве Беларусь" в начале XX века встречается в стихотворении народного поэта Беларуси Янки Купалы и использовался в песнях витебских партизан Кроме того, лозунг до декабря 2020-го находился на первой полосе издания "Народная газета", являющейся органом белорусского парламента - Национального собрания.